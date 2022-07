Op een strandbedje op Scheveningen is maandagmiddag een overleden persoon gevonden. Dat bevestigt een politiewoordvoerder. De politie houdt er rekening mee dat het overlijden te maken heeft met het warme weer. Volgens strandrestaurant De Waterreus, waar het lichaam is gevonden, gaat het om 'hun vaste gast' Ton.

Omstreeks 16.10 uur kwam de melding bij de politie binnen. Verschillende hulpdiensten, waaronder eenheden van de politie en de ambulancedienst, gingen naar het strand van de badplaats. De man lag op een strandbedje bij restaurant De Waterreus. 'Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden van onze vaste gast Ton', klinkt het op de sociale media van de strandtent, gevolgd door een hartje.

Hoe oud het slachtoffer was en waar hij vandaan kwam, is nog niet bekend. "Ton was vaste gast bij ons", zegt bedrijfsleider Yiu-kit Lo van De Waterreus tegen deze site. "Hij kwam hier regelmatig en werd de afgelopen twee weken vaak gezien door ons personeel. Ze kenden hem goed."

De man werd 's middags opgemerkt door andere gasten die naast hem zaten. "Hij lag er gewoon bij alsof hij lag te slapen, maar zag op een gegeven moment heel wit", vertelt een strandganger. "En toen lag hij zo stil dat het een beetje verdacht begon te worden."

Volgens de getuige zat er een gezin naast hem met een klein kindje. "Die zijn toen gaan kijken en toen had hij kennelijk al een heel wit gezicht en blauwe vingers", aldus de strandgast, die van andere omstanders hoorde dat de man al meer dan twee uur overleden was. De politie kan dat niet bevestigen.

Tijdje helemaal weg

Yiu-kit Lo kreeg even later te horen dat zijn gasten de man hadden gevonden. "Zij liepen langs hem en dachten: 'waarom beweegt hij niet?' Hij was een tijdje helemaal weg", zegt de bedrijfsleider. "De gasten achter hem hebben direct 112 gebeld. Daarna kwamen wij met het personeel pas aan."

De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat mocht niet baten. "Het gaat hier waarschijnlijk om een natuurlijk overlijden", zegt de woordvoerder van de politie. "We gaan niet uit van een misdrijf." De zaak zal dan ook niet verder worden onderzocht.

Het personeel van De Waterreus is flink aangeslagen na het overlijden van hun vaste klant. "Ja, dit was heftig om te zien. Dat zag ik ook terug op de werkvloer", zegt Lo. "Dat zoiets ineens kan gebeuren. We waren druk bezig met de voorbereidingen voor de diners vanavond en dan gebeurt dit opeens."

Het overlijden heeft volgens de politie mogelijk met het warme weer te maken. Het lichaam van de man is van het strandbedje naar het reddingstation van KNRM Scheveningen gebracht, waarna hij met de ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd. Daar zal een schouwarts het lichaam nog verder onderzoeken.