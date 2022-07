In Den Haag zijn er vorig jaar meer meldingen van discriminatie geweest dan de voorgaande vier jaren. Dat blijkt uit het jaarverslag van Den Haag Meldt.

Het instituut kreeg in 2021 218 meldingen van discriminatie binnen. Dat zijn er 34 meer dan een jaar eerder. De meeste meldingen gingen over discriminatie op basis van etniciteit, voornamelijk van mensen met een getinte of donkere huid. Hoewel aanzienlijk minder dan in 2020, zijn er ook vorig jaar relatief veel meldingen geweest van Aziaten. In sommige gevallen ging dat om treiteren over de uitbraak van corona in China. Zo werd één van de melders door kinderen nageroepen met leuzen als 'corona', of 'Squid Game'.

De meest gemelde wijze van discriminatie is omstreden behandeling. Dit wil zeggen dat er een verschil in behandeling heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld door concreet iemand af te wijzen of geen toegang te verlenen.

Den Haag Meldt kreeg vorig jaar ook veel meldingen binnen van mensen die zich gediscrimineerd voelden op basis van de coronawetgeving. In de meeste gevallen werden deze klachten niet gegrond verklaard omdat het niet in strijd met de Nederlandse wet was. Voorbeelden hiervan waren iemand die een winkel niet binnen kwam zonder mondkapje, iemand die niet mocht kiezen welk vaccinmerk hij wilde en een vrouw die haar kind niet naar zwemles kon brengen omdat ze geen coronatoegangsbewijs had.

Ook bij sommige andere meldingen bleek uiteindelijk geen sprake van discriminatie te zijn, oordeelde het antidiscriminatiebureau. Zo wilde een volwassen man naar een evenementenbeurs over LEGO, omdat hij naar aanleiding van een populair tv-programma deze hobby weer had opgepakt. De beurs was alleen op bepaalde tijden toegankelijk voor volwassenen zonder kinderen. Omdat de man geen kinderen heeft, kon hij niet gaan. Den Haag Meldt heeft uitgelegd dat onderscheid op grond van leeftijd alleen verboden is bij arbeid en beroepsonderwijs.