Een automobilist is zondagavond aangehouden nadat hij op de Madepolderweg in Den Haag in een sloot reed. De man werd aangehouden nadat hij probeerde te vluchten voor de politie.

De man reed rond 21.30 uur een sloot in nabij Madestein. Toen de politie arriveerde, bleek de man al uit de auto te zijn en te zijn gevlucht. Na een korte zoekactie werd hij gevonden en aangehouden. Het is niet bekend waarom de bestuurder ervandoor ging. Ook is er niet bekend hoe het kon dat hij te water raakte met zijn auto.