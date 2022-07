Het Haagse Bos gaat op de schop. Op maandag 18 juli start Staatsbosbeheer met werkzaamheden om het stuk groen in het centrum van Den Haag ook voor de toekomst gezond te houden. Het werk duurt twee maanden lang.

Wie de laatste maanden door het Haagse Bos wandelde, viel het misschien al wel op. Op sommige bomen staan oranje stippen. Het zijn deze zomereiken en beuken die plaats moeten maken voor jongere en vitalere varianten. Deze soorten zijn kwetsbaar door hevige regenval, toegenomen stikstofdepositie en periodes van droogte. Daarom worden zij gekapt. Jongere bomen krijgen daardoor meer ruimte om te groeien. Ook worden er toekomstbestendige soorten geplant als lindes, tamme kastanjes en esdoornen.

Een groot deel van het bos blijft tijdens de werkzaamheden gewoon bereikbaar. Er wordt telkens een blok afgesloten voor publiek om veiligheid tijdens het werk te garanderen. Staatsbosbeheer werkt uiteindelijk in elf blokken. Wel is het mogelijk dat wandelaars op enig moment via een andere ingang naar binnen moeten. 's Avonds en in het weekend is wel het hele bos bereikbaar.

Beschermd bos

Sinds 1576 is het Haagse Bos beschermd als precies dat: als bos. En dat zal altijd zo blijven. Door Willem van Oranje werd dat vastgelegd in de Akte van Redemptie. In navolging daarvan werkt Staatsbosbeheer aan een bos dat de toekomst aankan. ",We houden rekening met klimaatverandering", vertelde boswachter Mark Kras eerder aan deze krant. "Dus hier worden bomen geplant die beter tegen harde regenbuien of hitte kunnen."

De bomen die plaats moeten maken voor andere zijn overigens allemaal gecontroleerd op onder meer de aanwezigheid van vleermuisverblijfplaatsen en nestholten. Het hout van de bomen wordt na de kap gestapeld aan de Leidsestraatweg. Bezoekers wordt gevraagd op te letten. Zij kunnen overal in het bos de machines die het hout afvoeren en stapelen tegenkomen.