Een man is zondagmiddag gewond geraakt nadat hij met een auto crashte op het Vaillantplein in Den Haag. De man reed op het moment van het ongeval mee in een trouwstoet.

De wagen knalde door onbekende oorzaak tegen een stenen rand op het midden van de rotonde. Hulpdiensten rukten uit om de inzittenden bij te staan. Een man is onderzocht door ambulancepersoneel. Hij is na de controle naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is vooralsnog onduidelijk. De auto heeft veel schade en moet worden weggesleept door een berger.