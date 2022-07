Met het oog op de tropische temperaturen is vanaf maandag voor het eerst het Haagse hitteplan van kracht om gezondheidsrisico's te beperken. Den Haag is een van de eerste steden in Nederland met een lokaal hitteplan.

De gemeente is vorig jaar al begonnen met de eerste stappen voor het Haagse hitteplan. 'Omdat er toen geen hitteplan is afgekondigd, is dit jaar de eerste keer dat het in praktijk wordt gebracht', meldt de gemeente. Het Haags hitteplan is een lokale vertaling van het nationale hitteplan, wat ook morgen ingaat.

Met het plan wil de gemeente doelgericht informeren over de gezondheidsrisico's. Want te veel hitte kan voor serieuze gezondheidsproblemen zorgen. 'Vooral senioren, mensen met een chronische ziekte en dak- en thuisloze mensen lopen een verhoogd risico.' Bij zelfstandig wonende 75-plussers, zo'n 32.000 adressen, is afgelopen dagen al een brief en informatiefolder op de mat gevallen. Ook delen thuiszorgmedewerkers de folders uit onder hun cliënten. 'Andere partners gaan de straat op om navulbare waterflessen uit te delen.'

Wat veel mensen al wel weten: houd jezelf koel, span je niet teveel in en houd ook je woning koel. Ook logisch is de tip: drink genoeg. Maar wat veel mensen niet weten, is dat oudere mensen een minder goed 'dorstgevoel' hebben. Daarom is het zeker voor senioren belangrijk ook te drinken als zij géén dorst hebben. Helemaal als de kleur van de urine donkergeel is. Dit wijst namelijk op een gebrek aan vocht en dus mogelijke uitdroging.

Ook minder bekend is dat sommige medicijnen anders of minder goed werken als het erg warm is. Dit heeft grote invloed op de gezondheid. Daarom het advies om dit bij de (huis)arts of apotheker na te vragen.

De laatste tip is juist voor mensen die zelf geen grote gezondheidsrisico's lopen: zorg voor elkaar! Let extra op de mensen in je omgeving. Bel elkaar, loop even langs en bied zo nodig hulp.

