Door het lekkere weer gaan mensen zondag weer massaal naar Scheveningen. De gemeente roept op om niet meer met de auto te komen. Er staan lange files en de parkeergarages zijn vol.

'Kom niet met de auto naar Scheveningen, want er is geen parkeerplek meer', schrijft de gemeente op Twitter. 'Ook de meeste parkeergarages zijn vol.' Volgens de gemeente kun je het best met de fiets, (deel)scooter of het openbaar vervoer naar het strand komen.



Zaterdag was het ook erg druk in de populaire badplaats, verkeersregelaars hadden de handen vol om de drukte in goede banen te leiden.