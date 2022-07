Een auto is zondagnacht over de kop geslagen bij een ongeval op de Loosduinseweg in Den Haag. De bestuurder reed volgens getuigen door een stuk afgesloten weg waar werkzaamheden bezig waren.

De wagen sloeg rond 00.15 uur over de kop ter hoogte van de Monstersestraat. Hulpdiensten, waaronder de brandweer, rukten uit om de bestuurder bij te staan. Bij aankomst bleek de man al zelfstandig uit de auto zijn gekomen, dus inzet van de brandweer bleek niet nodig. Ambulancepersoneel heeft de inzittende gecontroleerd.



Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog onduidelijk, maar volgens getuigen reed de man over een deel van de weg waar werkzaamheden bezig waren en is hij vervolgens door een berg asfalt over de kop geslagen.