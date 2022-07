De politie is op zoek naar twee mannen in verband met een verdachte situatie op het Stationsplein in Den Haag.

Zij zijn door agenten aangesproken, maar vervolgens hard weggerend. Beide mannen zijn donker getint. De ene man is herkenbaar aan zijn dreadlocks, korte blauwe broek. Hij loopt op teenslippers. De tweede man draagt een jas van PostNL. De politie roept mensen op niet zelf in actie te komen maar gelijk alarmnummer 112 te bellen als zij het tweetal zien lopen.