Het is momenteel erg druk in de badplaats Scheveningen. Op meerdere plekken zijn garages vol en werken verkeersregelaars hard om de drukte in goede banen te leiden.

Het is niet meer mogelijk om te parkeren nabij het Zwarte Pad en ook de parkeergarage van het Kurhaus is momenteel vol. Nabij de Pier staan tientallen deelsooters en is het een komen en gaan van dagjesmensen die van het mooie weer genieten.

Wel is het oppassen geblazen voor mensen die zich op het strand begeven of zelfs het water induiken. Haagse lifeguards hebben zaterdag namelijk de waarschuwingsvlag gehesen op het Zuider- en Noorderstrand. Dat betekent dat het gevaarlijk is om te baden of te zwemmen.