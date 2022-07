Haagse lifeguards hebben zaterdag de waarschuwingsvlag gehesen op het Zuider- en Noorderstrand. Dat betekent dat het gevaarlijk is om te baden of te zwemmen.

Als je de gele vlag ziet, is de zee gevaarlijk. Baden of zwemmen wordt afgeraden. Meestal komt dit doordat er een harde wind of sterke stroming staat. Wees extra voorzichtig als je de zee in gaat en ga niet verder dan tot je knieën, luidt het advies.

Hangt de roodgele vlag er, dan betekent dit dat er lifeguards op de reddingsposten aanwezig zijn. Zij houden toezicht en letten op de veiligheid van de strandbezoekers. Wappert de rode rode vlag, dan zijn de zee en weersomstandigheden zeer gevaarlijk. Dit gebeurt bij een (zeer) sterke stroming, hoge golven of bij (dreiging van) onweer. Baden of zwemmen wordt sterk afgeraden. Ga niet de zee in, is dan het dringende advies.

Tot slot is soms ook de oranje windzak zichtbaar. In dit geval is er sprake van een aflandige wind, de wind staat dan dus richting zee. Dan mag je wel mag baden en zwemmen, maar het gebruik van drijfmiddelen (zoals rubberbootjes, luchtbedjes, zwembanden) is niet toegestaan. Het gevaar bestaat dat je te ver van de kust afdrijft en niet meer terug kan zwemmen.

Van mei tot en met september zijn er lifeguards aanwezig om toezicht te houden. Hierdoor zie je op meerdere plekken langs het Haagse strand verschillende gekleurde vlaggen wapperen. Met deze vlaggen informeren de lifeguards ons over hun aanwezigheid op het strand en over hoe (on)veilig de zee is. Ga je naar het strand? Kijk dan voordat je de zee ingaat welke vlag je ziet en ken de betekenis ervan. Zo weet je als strandbezoeker waar je extra op moet letten.