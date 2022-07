Een vrouw op een scooter is vrijdagavond laat op een (onopvallend) voertuig van de politie geknald op de Lange Beestenmarkt in Den Haag.

Het ongeval gebeurde iets voor 23.00 uur op de kruising van de Lange Beestenmarkt met de Herderinnestraat. De scooterrijdster is door het ambulancepersoneel ter plaatse onderzocht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. De kruising was enige tijd afgesloten. Zowel de scooter als de politiewagen liep flinke schade op. Het politievoertuig is door een berger van de politie meegenomen.