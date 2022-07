Bar Chantant op het Paletplein in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag overvallen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Het is onduidelijk of er iets is buitgemaakt.

De politie heeft vervolgens een gedeelte van de stoep voor de deur van de bar afgezet met linten. In de zaak zijn (getuigen)verklaringen afgenomen van een werknemer van de bar.