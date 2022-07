Het jubileumjaar van het Mauritshuis in Den Haag sluit af met een bijzondere tentoonstelling: tien schilderijen van Hollandse meesters uit de New Yorkse The Frick Collection waaronder een zelfportret van Rembrandt uit 1658.

Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd. Het zelfportret van Rembrandt wordt gezien als een schilderij van de buitencategorie. De schilder heeft zichzelf in zijn leven vele malen vereeuwigd, maar dit zelfportret wordt door kenners als het indrukwekkendste beoordeeld.

Van de tien schilderijen in de tentoonstelling is Rembrandts zelfportret uit 1658 hét absolute topstuk. Het meesterwerk is het grootste (134 x 104 centimeter) en ook het meest imponerende van de ruim 40 zelfportretten die Rembrandt tijdens zijn carrière schilderde. Rembrandt maakte dit portret toen hij 52 was, in een periode vol tegenslag, nadat hij twee jaar eerder failliet was verklaard en gedwongen was zijn eigen collectie en inboedel te verkopen en vervolgens te verhuizen.

De expositie Manhattan Masters opent op dinsdag 27 september. Dan zal het jarige Mauritshuis, dat dit jaar het 200-jarig bestaan viert, alle tien deelnemende schilderijen bekendmaken.