Voormalig minister Sander Dekker mocht na vijf weken revalideren vandaag het revalidatiecentrum verlaten. De politicus raakte vorige maand ernstig gewond bij een wielrenongeluk en liep daarbij vijftien botbreuken op.

Dekker fietste op 5 juni een tocht door de duinen in het Westland. Ter hoogte van een strandopgang bij Monster viel hij van zijn fiets. Mogelijk nadat een vrouw hem vastgreep. De 42-jarige werd aangehouden als verdachte, maar is inmiddels wel vrijgelaten.

Dekker werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Na vijf weken mag hij het revalidatiecentrum eindelijk verlaten, laat hij vanavond via Instagram weten. "Wat mogen we in Nederland trots zijn op onze geweldige zorg. Natuurlijk, je komt hier niet voor je lol. En wat is het fijn om straks weer in mijn eigen bedje te slapen."

De voormalig staatssecretaris en minister hoopt snel weer helemaal de oude te zijn en zelfs weer om op de fiets te stappen. "Iedere dag gaat het een beetje beter. Dat geeft moed. De vijftien breuken groeien langzaam maar zeker weer aan elkaar. En het hoofd vindt met wat rust ook steeds meer z'n draai."

Dekker heeft in het verleden vaker botbreuken opgelopen door harde vallen van zijn racefiets. In 2012 brak hij zijn sleutelbeen en in 2013 maakte hij een buiteling door een loslopende hond. Dekker brak toen weer zijn sleutelbeen, een elleboog, een rib en zijn pols. Hij verscheen daarna met beide armen in mitella's in de Tweede Kamer. In 2015 maakte Dekker opnieuw een flinke smak met zijn racefiets. Hij kwam op vakantie in Spanje zo lelijk ten val dat hij zijn heup brak.