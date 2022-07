Oppassen geblazen als je over het Philippus Uythovenpad in Den Haag rijdt. Een zwaan met jongen is niet gediend van medeweggebruikers en valt vooral fietsers aan.

Het beest is erg agressief en aarzelt niet te happen naar je benen als je met de fiets passeert, zo ondervond een aantal fietsers woensdagavond. Als een zwaan een mens aanvalt, doet hij dat eigenlijk altijd om zijn nest met kuikens te beschermen. Verschillende vogels doen dat op verschillende manieren. Een moedereend probeert bijvoorbeeld eventuele bedreigers bij haar jongen weg te lokken door net te doen of ze vleugellam is in de hoop dat je haar volgt.