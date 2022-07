Een man is aangehouden op verdenking van brandstichting in de Haagse Thijssestraat. Het vuur richtte dinsdagavond grote schade aan in een appartement. De politie gaat ervanuit dat het gaat om een incident in de relationele sfeer.

De brandweer kwam dinsdagavond rond 21.15 uur met spoed naar de straat in Laak. Vanwege de brand werden meerdere woningen op de verdieping ontruimd, maar niemand raakte gewond. De brandweer kon uiteindelijk het vuur doven. Op beelden was te zien hoe de vlammen uit de woning kwamen. De getroffen woning is niet meer bewoonbaar, meldt de brandweer. Omdat het vuur mogelijk is aangestoken door de verdachte zal de politie komende dagen onderzoek doen in de woning. Het is niet bekend of de opgepakte man in het betreffende huis woonde.