Gouda en Oudewater krijgen alsnog een plekje in de tentoonstelling De geboorte van Nederland in Madurodam. In de miniatuurstad in Den Haag komen banieren van beide steden te hangen.

In de Statenzaal van Madurodam wordt aandacht besteed aan de eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht in 1572. Dat wordt wel de geboorte van Nederland genoemd.

Bij die eerste Vrije Statenvergadering, dit jaar 450 jaar geleden, waren vertegenwoordigers van twaalf steden aanwezig; naast Gouda en Oudewater ook Alkmaar, Dordrecht, Edam, Enkhuizen, Gorinchem, Haarlem, Hoorn, Leiden, Medemblik en Monnickendam. In de tentoonstelling in Madurodam zijn echter maar acht van de twaalf steden vertegenwoordigd met banieren in de Statenzaal. Naast Gouda en Oudewater ontbreken ook Gorinchem en Monnickendam.

Daar komt, dankzij burgemeester Danny de Vries van Oudewater die onlangs een bezoek bracht aan Madurodam, komende donderdag verandering in.

Hij zegt het fijn te vinden dat Madurodam aandacht schenkt aan de 'geboorte van Nederland' in 1572. Een belangrijke gebeurtenis voor Oudewater, maar die stad ontbreekt dus, net als drie andere gemeenten, waaronder Gouda.

"Madurodam dacht direct mee met het vinden van een oplossing. Van de ontbrekende gemeenten komt een banier te hangen, zodat alle twaalf gemeenten vertegenwoordigd zijn. Ik ben buitengewoon verrast en tevreden over de voortvarendheid waarmee Madurodam dit heeft opgepakt", aldus De Vries.

Directeur van Madurodam Sander Gielen is blij dat een en ander is opgelost. "Als je aandacht geeft aan de herdenking van 1572 moet het wel kloppen. Daarom ben ik blij dat burgemeester De Vries dit heeft aangekaart." Net zo tevreden is hij dat de burgemeesters van de vier steden donderdag de onthulling bijwonen.