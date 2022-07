De samenleving verandert. De burger vraagt om meer invloed en zeggenschap. Maar het Haagse stadsbestuur heeft geen behoefte aan echte burgerparticipatie, aldus de politiek-maatschappelijke beweging Sociaal & Groen die het college daarom voor de rechter sleept.

De denktank WHD van Sociaal & Groen heeft een allesomvattend concept bedacht: de Burgerkamer. Hiervoor heeft de organisatie vorig jaar juli alle gemeenten met meer dan 100.000 inwoners in Nederland aangeschreven met het verzoek de Burgerkamer in te stellen dan wel met Sociaal & Groen contact te zoeken om het idee te bespreken.

Veel steden hebben gehoor gegeven aan dat verzoek. 'Iedere gemeente worstelt immers met dit vraagstuk', schrijft voorzitter Wim Lanfermeijer in zijn brief. Den Haag is echter de enige gemeente waarvan het college van burgemeester en wethouders niet reageert. 'Het stadsbestuur geeft zelfs aan dat Sociaal & Groen maar naar de rechter moet stappen. Daarmee neemt Den Haag een uitzonderingspositie in', aldus Lanfermeijer.

Sociaal & Groen is van mening dat een gemeente een verzoek om over nieuwe vormen van participatie te praten niet zomaar van tafel kan vegen. Uit moreel en maatschappelijk oogpunt niet, evenmin vanuit juridische overwegingen. De club heeft de gemeente daarom deze week voor de bestuursrechter gesleept.