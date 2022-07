Op de Escamplaan in Den Haag is zondagavond een fietser gewond geraakt na een aanrijding met een bestelbusje.

De fietser kwam daarbij in het gras terecht en raakte gewond. Een ambulance kwam met spoed ter plaatse om het slachtoffer medische hulp te verlenen. De man is uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling van zijn verwondingen.

De voorruit van het voertuig is flink beschadigd. Hoe het ongeval kon gebeuren wordt nog onderzocht. Vanwege het incident was de weg enige tijd afgesloten in de richting van de Volendamlaan.