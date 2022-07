Vanaf maandag 11 juli kunnen Haagse kinderen weer op ontdekkingsreis in eigen stad. Tijdens de zomervakantie hebben zij een eigen Vakantiepas waarmee de kinderen activiteiten kunnen doen. De kinderen maken tijdens de vakantie ook ansichtkaarten, die zij naar ouderen van de Florence zorggroep in Den Haag sturen.

Ruim 700 Haagse kinderen trappen aankomende maandag, de eerste echte dag van de vakantie, de zomer af in het Zuiderparktheater. Dat is vanaf dat moment omgetoverd tot een 'Vakantiepark' voor Haagse scholieren. Het park is drie dagen per week gratis toegankelijk en heeft een wisselend programma met sport, spel, kunst en cultuur. Tijdens het startfeest wordt ook de eerste anzichtkaart voor de ouderen gemaakt en overhandigd aan de directeur van Florence. Er zijn die dag verschillende optredens en locoburgemeester Kavita Parbhudayal geeft het startschot.

Het zomerproject is een samenwerking tussen Vakantiepas en het Zuiderparktheater. Het is bedoeld om de Haagse kinderen, ook degenen die niet de gelegenheid hebben om op vakantie te gaan, een leuke zomer te geven. De kaarten worden gepost in een speciale brievenbus, zodat ze terecht komen bij ouderen in de zorgcentra's van Florence, die mogelijk niet veel bezoek krijgen in de zomer.