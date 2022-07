Bij een steekpartij in de Haagse wijk Oostbroek is zaterdagnacht een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer werd bloedend in de portiek van een huis gevonden.

Rond 1.00 uur kreeg de politie de melding van een steekpartij in de Hoog Buurlostraat. Daar werd het slachtoffer aangetroffen, evenals een bebloed mes. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld en naar een ziekenhuis gebracht. De politie deed onderzoek in de straat en zette een gedeelte af. Ook een straat verder, in de Kootwijkstraat, werd een gedeelte afgezet. Ter hoogte van café Ti Amo werd een politielint geplaatst.