Een man is zondagochtend hardhandig opgepakt nadat hij probeerde te vluchten voor de politie. De wilde achtervolging eindigde nadat de man crashte in de Oudemansstraat.

Een automobilist negeerde vanmorgen om even over half acht een stopteken van de politie en reed door. De achtervolging door de stad die volgde, eindigde op de kruising van de Oudemansstraat met de Isingstraat. Hier verloor de vluchtende man de controle over het stuur en knalde tegen een Hagenaartje en enkele geparkeerde fietsen.

Te voet probeerde hij nog verder te vluchten. Op de Laakkade werd hij echter al ingehaald door agenten. De man verzette zich daar tegen zijn aanhouding en hij moest hierop met behulp van een taser worden aangehouden.

De auto is door een berger van het paaltje en de fietsen gehesen en afgevoerd. Er vielen geen gewonden.