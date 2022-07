PostNL en Q-Park zijn een samenwerking aangegaan om het afhalen en versturen van pakketten verder te versimpelen. Daarom worden in de eerste twee weken van juli pakketautomaten geplaatst in parkeergarages van Q-Park. Klanten van PostNL kunnen hier voortaan altijd 24/7 hun pakketten afleveren of ophalen.

Den Haag heeft de primeur: de stad is namelijk de eerste plek in Nederland waar de pakketautomaten in gebruik zijn genomen. De automaten staan sinds 1 juli in Q-Park Centrum en Q-Park Grote Markt. Hierna zijn parkeergarages in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Zaandam, Eindhoven, Groningen en Maastricht aan de beurt. In totaal worden de automaten in vijftien parkeergarages geplaatst.

Het ophalen en afleveren van een pakketje via de pakketautomaat werkt via codes, waarmee je de locker kan openen en toegang tot de parkeergarage krijgt. Verzenden via de pakketautomaat kan alleen wanneer er een PostNL-verzendlabel - met 3S barcode - op het pakket zit.

Afhankelijk van de ruimte in de parkeergarage zijn er tussen de 33 en 54 lockers, met een maximale afmeting van 70 x 35 x 50 centimeter. De pakketautomaten zijn zowel door particulieren als bedrijven te gebruiken en er hoeft niet extra voor betaald te worden.