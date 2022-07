Een derde van de Nederlandse gemeenteraden (115 van de 344) heeft in de afgelopen vijf jaar aandacht besteed aan het gebrek aan openbare toiletten. Dat blijkt uit onderzoek van De Toiletalliantie, een initiatief van de Maag Lever Darm Stichting. De steden in de regio Den Haag blijven echter wat achter.

Het onderzoek laat een flinke verbetering in de afgelopen zien vanaf 2017, maar tegelijkertijd heeft twee derde van de gemeenteraden dus nog geen actie ondernomen. In de regio Den Haag hebben alleen de hofstad zelf, Westland, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp aangegeven openbare toiletten te willen realiseren of dit inmiddels al gedaan, zoals Zoetermeer in het Stadshart.

In Voorschoten zijn er door leden van de gemeenteraad mondeling vragen gesteld aan het stadsbestuur, maar dit heeft nog niet tot iets concreets geleid. In Delft, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Midden-Delfland en Wassenaar staat het onderwerp helemaal nog niet op de agenda.

Toch is de huidige situatie een grote verbetering ten opzichte van de situatie van vijf jaar geleden, toen de rechtszaak van Geerte Piening het gebrek aan openbare toiletten in Nederland in de schijnwerpers zette. In september 2017 vocht Piening haar boete voor wildplassen aan met de verdediging dat er geen openbare toiletten in de buurt waren die ook voor vrouwen beschikbaar waren. Dat ze van de rechter te horen kreeg dat ze een urinoir had moeten gebruiken leidde tot verontwaardiging maar ook politieke aandacht.

Waar staat de Toiletalliantie voor?

De Toiletalliantie bestaat uit ruim twintig maatschappelijke organisaties. De doelstelling is duidelijk: in 2025 is het aantal Nederlanders dat soms tot regelmatig thuisblijft vanwege het gebrek aan toiletten gehalveerd (ten opzichte van de 23 procent in 2021), omdat er voldoende toiletten zijn. Samen met gemeenten, winkeliers en horecaondernemers wil de Toiletalliantie ervoor zorgen dat dit goed wordt geregeld in Nederland. In steden en dorpen en ook in de natuur.

Het initiatief tot de Toiletalliantie is genomen door de Maag Lever Darm Stichting. Voor meer informatie, kijk op deze website.