Vanaf zaterdag 9 juli is het weer mogelijk om met de tram naar het Fotomuseum, Kunstmuseum of One Planet museum te reizen. In dit gebied zijn er de afgelopen periode veel werkzaamheden geweest aan de tramroute van lijn 16. Ook de werkzaamheden bij de kruispunten Laan van Meerdervoort, Groot Hertoginnelaan en de Kennedylaan zijn afgerond.

Zowel tram 16 als 17 gaan rijden met de nieuwe trams. Tram 16 rijdt sinds 20 juni voortaan tussen Wateringen en station Den Haag Centraal. Na station Den Haag Centraal rijdt tram 16 verder als tram 15 naar Nootdorp. Tram 17 rijdt tussen Wateringse Veld en het tijdelijke eindpunt Kunstmuseum. Bekijk hier de zomerdienstregeling van HTM. Naast het vernieuwen van deze tramroute, heeft de gemeente ook de omliggende straten, kruisingen en pleinen opnieuw ingericht. 'Het openstellen voor verkeer markeert het eindpunt van de werkzaamheden aan drie belangrijke kruispunten in de stad. Het gaat om de plekken waar de Stadhouderslaan de Laan van Meerdervoort, Groot Hertoginnelaan en Kennedylaan kruist. Voor fietsers is de verkeerssituatie een stuk veiliger geworden en de kruispunten zijn inmiddels ook weer goed bereikbaar voor het autoverkeer. Een belangrijke mijlpaal zo voor de zomervakantie waarbij veel mensen gebruikmaken van deze wegen richting het strand of musea. Door de herinrichting en het aanbrengen van nieuwe verkeersinstallaties zijn deze kruisingen veiliger en toekomstbestendig gemaakt', zegt wethouder mobilitieit, Robert van Asten.