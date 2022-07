Bij een botsing op rijksweg A4 ter hoogte van Rijswijk zijn in de richting van Rotterdam vrijdagmiddag meerdere mensen gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde rond 17.30 uur op de baan richting Rotterdam. Behalve de politie kwamen ook vier ambulances en de brandweer met spoed ter plaatse. De slachtoffers worden ter plaatse behandeld aan hun verwondingen. De betrokken voertuigen hebben aanzienlijke schade opgelopen.

Er zijn twee rijstroken afgesloten. Achter het ongeval is inmiddels een flinke file ontstaan. Verkeer richting Rotterdam kan beter via de A13 rijden. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekendgemaakt.