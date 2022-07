Twee mannen hebben woensdagochtend geprobeerd iemand te ontvoeren in de Haagse Bloemenbuurt. Dat maakt de politie vandaag bekend. Het plan mislukte omdat het slachtoffer om hulp schreeuwde.

Het slachtoffer werd woensdagochtend omstreeks 8.30 uur door twee mannen in schilderskleding benaderd op de Godetiaweg. Zij dwongen de man om in een auto te stappen en gebruikten een stroomstootwapen tegen hem. Het slachtoffer rende echter weg en schreeuwde daarbij om hulp. Op die manier wist hij te ontkomen aan zijn belagers. De verdachten liepen na de mislukte ontvoeringspoging weg in de richting van de Laan van Meerdervoort.

Rond de 50 jaar oud

De politie is die ochtend direct een onderzoek gestart, waarna een signalement van de daders kon worden vastgesteld. Een van de verdachten is vermoedelijk een Nederlandse man van rond de 50 jaar oud. Hij heeft een lang postuur en een getrimde baard. De tweede verdachte had een Oost-Europees uiterlijk en is eveneens rond de 50 jaar oud. Hij heeft een breed postuur en droeg die dag een zwart petje en een wit schoudertasje. De politie is nog op zoek naar eventuele camerabeelden waarop de twee verdachten te zien zijn.