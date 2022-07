De vlag bij de Japanse ambassade in Den Haag hangt vandaag half stok. Het land is in rouw na de moordaanslag op oud-premier Shinzo Abe eerder vandaag.

Ook bij de Amerikaanse buren in de Tobias Asserlaan hangt de vlag half stok uit blijk van steun. Bij het consulaat van Amerika, tegenover de Japanse ambassade, hangt de Amerikaanse vlag halfstok. De 67-jarige Abe was de langstzittende premier van Japan. Hij leidde namens de Liberaal-Democratische Partij het land in 2006 en 2007 en opnieuw tussen 2012 en 2020. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag