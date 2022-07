Het RTL 4-spelprogramma De race om de ringen, het nieuwe format van Beau van Erven Dorens, heeft een winnaar opgeleverd. Gisteravond zagen 496.000 kijkers hoe Bart en Lauren het bijzondere landschap van Jordanië doorkruisten en de ultieme relatietest doorstonden.

In de finalerace werden de mannen van de vrouwen gescheiden. Middenin de snikhete woestijn van Petra werden Bart en concurrenten Bilal en Rick gevraagd een IKEA-kastje in elkaar te zetten. 'Jammer dit, want als er spullen zijn, dan zet ik ze in elkaar. Bart nooit', foeterde Lauren. Het lukte haar verloofde toch. Bilal en Sanne liepen vast en zagen hun bruidsschat verdampen.

Om in de schatkamer van een van de grotten van de historische stad Petra te komen, legde Beau de twee overgebleven stellen vier vragen voor. Elk goed antwoord leverde verlichting op langs een donker pad. 'Wat een klere-end', riep de Haagse Lauren tussendoor uit. Bart wist haar op geheel eigen wijze letterlijk meters te laten maken. 'Ik wil dat je vaart maakt, Lauren. Alles pushen, kom op! Fucking heel de tent leeg, kom op!'



De pil voor Rick en Leonie was bitter toen ze zagen dat ze waren ingehaald. 'Maar bedankt voor dit waanzinnige avontuur', perste een uitgeputte Leonie er nog uit. Bart en Lauren nemen 10.000 euro mee naar huis, plus een huwelijksreis ter waarde van 5.000 euro. Als kers op de taart werden de twee door Beau vanavond tot officiële winnaars van Race om de ringen verklaard, inclusief trouwringen.

"We gingen wel met vertrouwen de race in, omdat we allebei vrij fit zijn, houden van wedstrijdelementen en elkaar goed kennen. Maar omdat de race een combinatie is tussen fysieke opdrachten, mentale proeven en een relatietest is het natuurlijk enorm dynamisch en kan er van alles gebeuren", reageren de twee. "Tijdens de race leefden we echt in het moment, we bekeken elke etappe individueel en bleven zo gefocust. Het doel was altijd om alle locaties tijdens de race mee te maken. En ineens stonden we in Petra..."

Eigen huwelijk Beau

De presentator blikte op deze site twee maanden geleden vooruit op het programma, dat hij 'een enorm spektakel' noemde. Het leverde niet de kijkcijfers op waar hij en RTL op hadden gehoopt. Wel dacht hij tijdens de opnames vaak terug aan situaties in zijn eigen huwelijk.

"Je komt in relaties vaak in vaste patronen terecht. Als de een iets zegt, weet de ander: dan zeg ik dit. Je bent op elkaar ingespeeld, maar eigenlijk zou je elkaar elke keer weer op een originele manier moeten bekijken. Wat zegt die ene nu echt? Begrijpen we elkaar goed? Dat gebeurt in deze reeks. Vaak ligt het niet aan hun fysiek dat opdrachten misgaan. Neem Bart en Lauren. Bart begint meteen te rennen en vliegen, waar Lauren veel bedachtzamer is. Typisch iets voor hun relatie. Daar wordt lering uit getrokken."