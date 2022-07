Op het strand van Scheveningen is de rode vlag gehesen. Dat wil zeggen dat baden of zwemmen sterk wordt afgeraden. "Ga niet de zee in."

Op het Zuiderstrand en op het Noorderstrand wappert vandaag de rode vlag. "De zee en de weersomstandigheden zijn zeer gevaarlijk", aldus de lifeguards langs het Haagse strand. "Ga niet de zee in om te baden of te zwemmen."



Bij de rode vlag zijn de zee en weersomstandigheden zeer gevaarlijk. "Dit gebeurt bij een (zeer) sterke stroming, hoge golven of bij (dreiging van) onweer."