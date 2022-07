Zijn komst was al jaren vertraagd, maar nu gaat er definitief een streep door Toren C. Na de zomer komt het stadsbestuur met alternatieve plannen voor de bouwlocatie naast Amare.

Toren C moest naast Adagio en Bolero de derde toren worden bij cultuurpaleis Amare en zou uiteindelijk Cantate gaan heten. Hij moest verrijzen op de plek van het voormalig Nederlands Dans Theater. Afgelopen najaar bleek al dat er grote onenigheid was ontstaan tussen de gemeente en de bouwer over wat er in het gebouw moest komen. Wethouder Anne Mulder schreef in oktober het voornemen te hebben om de overeenkomst te laten ontbinden.

Ontbonden

Nu is dat dus gebeurd. De ontwikkelaar moest voor een vastgestelde datum met een voorstel komen over wat er in de toren gerealiseerd zou worden. Omdat dat voorstel niet kwam, wordt het contract nu ontbonden. Daardoor kan ook het stadsbalkon niet worden aangelegd, dat tussen de geschrapte Toren C en Bolero zou worden aangelegd.

De gemeenteraad heeft eerder al laten vastleggen dat ze mee mag praten over wat er dan wel komt op deze locatie. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om een toren met sociale woningen te bouwen.