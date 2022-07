Het hekwerk rond het spoorterrein aan de Walsdorpstraat bij de Megastores in Den Haag wordt hersteld. Ook zullen er vaker controles plaatsvinden die illegale motorcross moet voorkomen. Dat schrijft het stadsbestuur in antwoord op vragen van Hart voor Den Haag.

Bewoners van de Schilderswijk worden helemaal gek van het geluid van crossende motoren op een braakliggend terrein langs het spoor. Ondanks meerdere klachten bij de gemeente en politie houdt de geluidsoverlast aan. "Het lijkt dan wel of Max Verstappen hier bezig is", zo lieten zij eerder in het AD optekenen.

Hart voor Den Haag sprong in de bres voor deze bewoners en vroeg het college om opheldering. Het stadsbestuur deelt de mening van de omwonenden en politieke partij dat er in de stad geen plek is voor motorcross. Daarom heeft de gemeente nu contact gezocht met de eigenaar van het terrein. 'Deze heeft toegezegd om het hekwerk te gaan herstellen en regelmatig te controleren of het hekwerk niet opnieuw wordt geopend', aldus het college in haar schrijven.

Tevreden

Raadslid Rachid Guernaoui van Hart voor Den Haag is tevreden met het antwoord: "Ik ben blij dat de geluidsoverlast voor de bewoners gaat verdwijnen. Het is mooi dat de gemeente haar verantwoordelijkheid heeft genomen door de eigenaar aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid."