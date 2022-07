Het flink toegenomen aanbod en de minder hard doorstijgende verkoopprijs zorgen voor wat meer ruimte op de Nederlandse woningmarkt, zo ook in Den Haag. Dat blijkt uit de recentste analyse van de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM).

In de gemeente Den Haag zijn er in het tweede kwartaal 2022 17,7 procent minder woningen (950) verkocht ten opzichte van het tweede kwartaal 2021. Vergeleken met het voorgaande kwartaal hebben 7,5 procent meer huizen een andere bezitter gekregen.

De gemiddelde transactieprijs bedraagt in het tweede kwartaal 476.000 euro. Een stijging ten opzichte van een jaar geleden van 8,3 procent. De gemiddelde verkooptijd in Den Haag bedraagt in het tweede kwartaal van dit jaar 24 dagen en is gelijk gebleven ten opzichte van een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het tweede kwartaal is 74 procent.

In Leidschendam-Voorburg (+3,6 procent: 251 woningen ) en Rijswijk (+7,9 procent: 153 woningen) is er ook sprake van een toename van het aantal verkochte huizen. In Wassenaar daarentegen is juist een daling te zien. In het villadorp wisselden 27,4 procent - oftewel 80 woningen - van eigenaar.

De NVM is positief over het wat ruimere woningaanbod. De NVM-makelaars hebben te lang 'nee' moeten verkopen aan te veel geïnteresseerde kandidaat-kopers en dat frustreert iedereen enorm. De absolute gekte lijkt dit kwartaal wat af te nemen. Dat ziet de NVM aan gemiddeld minder bezichtigingen per woning en minder extreme biedingen, ook al zijn er duidelijke verschillen per regio.