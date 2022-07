Klimaatactivisten van de groep Extinction Rebellion hebben woensdag de Utrechtsebaan in Den Haag geblokkeerd. Agenten hebben geprobeerd de actievoerders op andere gedachten te brengen, omdat de blokkade voor levensgevaarlijke situaties kan zorgen. Tevergeefs, een deel van de demonstranten weigerde zelfstandig te vertrekken. Een groep van zo'n vijftien tot twintig man is aangehouden en afgevoerd.

De demonstranten zaten letterlijk op de weg, in beide richtingen van de Utrechtsebaan. De politie heeft in een gesprek met hen duidelijk gemaakt dat dit niet wordt getolereerd.



Het protest was niet aangemeld bij de gemeente. Die zegt dat blokkades niet zijn toegestaan. "Blokkeren van wegen kan levensgevaarlijk zijn, niet alleen voor mensen die de weg blokkeren, maar ook voor andere verkeersdeelnemers", aldus een gemeentewoordvoerder. Om ongelukken te voorkomen is er een noodbevel afgegeven. Dat betekent dat burgemeester Jan van Zanen de politie toestemming heeft gegeven om in te grijpen als de openbare orde in gevaar komt.

De politie riep de actievoerders die op de weg zaten op om naar het Malieveld te gaan en de snelweg te verlaten. Enkele demonstranten werden toen al aangehouden, onder wie iemand die de weg op probeerde te rennen.

Acteur Sieger Sloot had zich ook bij de demonstratie gevoegd. "Wij gaan ervoor zorgen dat alle fossiele subsidies afgeschaft worden", riep hij. "We gaan ervoor zorgen dat vliegreisjes zo duur worden als ze echt zijn." Sloot, bekend van diverse toneelstukken en onder meer de tv-serie Vuurzee, zei dat de demonstranten terug willen vechten. "Dat doen we door rechtszaken aan te spannen en door de straat op te gaan. Ik ben een activist and I'm fucking proud of it."