PostNL bezorgt pakketten in het centrum van Den Haag vanaf nu ook met kleine, uitstootvrije LEVV's. Dat zijn licht elektrische vrachtvoertuigen. De wagentjes zijn stil, schoon, smal, wendbaar en overlastarm. Dit moet de leefbaarheid in de stad ten goede komen.

Vanuit het PostNL-pakkettensorteercentrum in Den Hoorn worden de pakketten naar de kleine LEVV-stadshub in de Uitenhagestraat aan de rand van de binnenstad van Den Haag gebracht. Vanuit hier gaan pakketten vervolgens naar consumenten en bedrijven in het centrum van de hofstad.

Barry Nieuwland, werkzaam als chauffeur bij PostNL, is blij met zijn nieuwe voertuig. "Met deze smalle wagentjes kunnen fietsers makkelijker passeren en kunnen we in elke steeg bezorgen. Ik rijd er graag in, want ze manoeuvreren overal makkelijk tussendoor en ik krijg veel positieve reacties", vertelt hij. "En omdat ze elektrisch zijn, rijden ze schoner en stiller. Dat is fijn voor de omgeving en het klimaat en het maakt deze vorm van bezorging extra geschikt voor in de binnenstad van Den Haag."

Den Haag is na Arnhem en Groningen de derde stad in Nederland waar PostNL met LEVV's pakketten rondbrengt. De vrachtvoertuigen worden in Nederland geproduceerd en zijn speciaal voor PostNL doorontwikkeld voor pakketbezorging.