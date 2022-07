De politie zoekt een onbekende jongen die dinsdagmiddag 5 juli tussen 12.45 en 13.15 uur in het Rijswijksebos een vrouw fysiek lastig viel. Agenten gingen direct naar de verdachten op zoek, maar hebben hem in de nabije omgeving niet gevonden.

De vrouw wandelde in het Rijswijksebos bij monument De Naald. Daar zag ze een onbekende jongen met een fiets staan die haar lastig viel. Toen een man met een hond kwam aanlopen, vluchtte de belager. De politie zoekt de verdachte, maar ook de man met de hond die de verdachte gezien heeft. Ook komt de politie graag in contact met getuigen die de onbekende jongen gezien hebben of qua signalement herkennen.

De verdachte is een donkergetinte jongen van ongeveer vijftien jaar, 1.65 meter lang met een normaal postuur en kort zwart haar. Hij droeg een grijze trui met blauwe opdruk aan de voorzijde en een lange sportbroek. De jongen reed weg op een fiets.

Bril en hoed

De man met de hond is ongeveer 1.80 meter lang, heeft een fors postuur en lichte huidskleur en is 35 à 40 jaar. Hij droeg een bril, een zwart T-shirt en vermoedelijk een hoed. Hij had een middelgrote witte hond bij zich. Wie meer informatie heeft kan direct contact opnemen met de politie. Dat kan via 0900-9944 of anoniem: 0800-7000.