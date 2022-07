HTM wijzigt per zaterdag 9 juli de dienstregeling. De vervoerder doet dit in verband met de zomervakantie die dan begint. Omdat het aantal reizigers dan traditiegetrouw afneemt, gaat de frequentie van bepaalde bus- en tramlijnen omlaag.

Op de zogeheten strandlijnen blijft de frequentie echter gelijk of gaat juist omhoog. Bijvoorbeeld tram 9 die vaker per uur gaat rijden. Tram 17 gaat vanaf 9 juli weer naar het Statenkwartier en tram 11 volgt dan weer de normale route. HTM adviseert iedereen om voor de actuele reisinformatie te kijken op deze website of de HTM Reisapp.

Overigens is onlangs de Zóóómercampagne van HTM van start gegaan. Niet alleen met de bestickerde bikinilijn tram 1, maar ook met Zóóómerbus 22 en de bijzondere strandhalten in de stad. HTM biedt reizigers ook de mogelijkheid om voor 8,95 euro met maximaal 5 personen de hele dag te reizen met tram of bus. Het Zóóómer groepsretour is alleen verkrijgbaar via de HTM Ticketapp.

Park+Beach

Daarnaast biedt HTM in samenwerking met de gemeente Den Haag en QPark ook deze zomer weer Park+Beach-tickets aan. Bezoekers kunnen dan in de parkeergarages CS New Babylon en Malieveld hun auto stallen. Het laatste deel naar het strand wordt vervolgens afgelegd met de tram of een HTM-fiets.

Park+Beach kost 5 euro voor het stallen van de auto. Voor de vervolgreis betalen mensen per persoon 1 euro (maximaal 5 personen). Kinderen jonger dan vier jaar reizen gratis mee.