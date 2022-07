Het was zondagavond onrustig in de Haagse wijk Ypenburg. Bij de Oude Kustlijn is een jongen gewond geraakt bij een mishandeling en niet veel later werd er in een parkje een jongen in zijn hand gestoken.

Bij de hulpdiensten kwam rond 21.00 uur een melding binnen van een steekpartij in het parkje op de Klopsteen. Agenten troffen bij aankomst een jonge jongen met een steekwond in zijn arm/hand aan. Na behandeling door ambulancepersoneel is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich precies in het parkje heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Een minderjarige jongen is meegenomen naar het politiebureau om een verklaring af te leggen. Het was het tweede incident in korte tijd. Eerder op de avond raakte een minderjarige jongen gewond bij een mishandeling bij de Oude Kustlijn, niet ver bij de locatie van de steekpartij vandaan. Volgens getuigen ging het om een ruziemakend groepje jongeren en droegen de daders bivakmutsen. Na de mishandeling is de groep opgesplitst. Agenten hebben in de omgeving gezocht en hielden op basis van signalement twee personen aan. Het slachtoffer is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Of de gebeurtenissen iets met elkaar te maken hebben, is vooralsnog onduidelijk. "Dat wordt nog onderzocht", meldt de politie.