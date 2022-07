Een negentienjarige Hagenaar is zaterdagavond in Alphen aan den Rijn gearresteerd. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het schieten op een woning aan het Plantenoord in Den Haag. Die flat werd een week eerder al met een vuurwerkbom vernield.

De politie houdt er rekening mee dat er een verband is tussen de incidenten die eind juni plaatsvonden. Een van de betrokkenen heeft een gebiedsverbod gekregen. Nu is er dus ook een negentienjarige Hagenaar aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de beschieting. "Zijn rol in het schietincident wordt nog onderzocht", meldt een politiewoordvoerder. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag