Een vader en een zoon zijn zondagavond in Den Haag aangehouden voor betrokkenheid bij een steekpartij op de Laurierstraat. Een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats raakte daarbij gewond toen hij midden op straat werd gestoken.

De melding van het incident kwam rond 21.45 uur binnen bij de politie. Er zou een vechtpartij op straat hebben plaatsgevonden, waarbij ook zou zijn gestoken. Toen de politie naar de locatie kwam, bleek er inderdaad sprake van een gewonde man. De politie zegt dat hij na 'een ruzie op straat' gewond raakte toen hij werd gestoken. De omgeving werd door de agenten afgezet.

De 34-jarige man is voor behandeling van zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De twee verdachten zijn een 44-jarige vader en een vijftienjarige zoon uit Den Haag. Het tweetal is na de steekpartij voor verhoor naar het politiebureau gebracht. Hun betrokkenheid bij de zaak wordt nog verder onderzocht. Volgens calamiteitensite Regio15 is er een 'object' door de politie inbeslaggenomen.