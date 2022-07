De politie waarschuwt op Facebook voor de 'flauwval challenge', een trend op sociale media waarbij jongeren bewust flauw proberen te vallen. Dat kan levensgevaarlijke gevolgen hebben, zo blijkt ook uit een incident dat onlangs in Wassenaar plaatsvond. Daarbij moest een jongen naar het ziekenhuis.

Bij de flauwval challenge geven jongeren elkaar tips om flauw te vallen, meldt het politiebasisteam Wassenaar op Facebook. De mislukte poging in Wassenaar heeft volgens de politie veel indruk gemaakt op de jongeren die aanwezig waren. Een opname in het ziekenhuis bleek noodzakelijk.

Het is niet duidelijk of de flauwval challenge vaker misgaat in de regio Den Haag. Een politiewoordvoerder houdt er wel rekening mee dat meer jongeren in de regio de challenge doen. "Het is een trend op TikTok, daar komt het ook terug. Het valt op dat het ook in een kleine regio als Wassenaar voorkomt. Daar is een jongen daadwerkelijk naar het ziekenhuis vervoerd, dus het basisteam wilde er meer aandacht aan besteden.''

De mensen die in het ziekenhuis belanden door de challenge, zijn volgens de woordvoerder vaak minderjarig. "Dat is een probleem. We doen een oproep op ieders verstand om dit niet te doen, het is erg gevaarlijk.''