Boeren voeren maandag opnieuw actie tegen het stikstofbeleid. Ze hebben plannen om onder meer met tractoren over de A4 tussen Den Haag en Rotterdam te rijden.

De boeren rijden tijdens de actie met tractoren over snelwegen in het hele land. De A4 tussen Den Haag en Rotterdam is één van de routes die in de actieplannen wordt genoemd. Vroeg in de ochtend was daar nog niks van te merken volgens Rijkswaterstaat, maar als alle plannen waarover online wordt gesproken worden uitgevoerd, kan het nog erg druk worden op de wegen.

De plannen van de boeren worden voornamelijk besproken via berichtendienst Telegram. Zo heeft een club die zichzelf Convoy NL noemt voorgesteld om iedere twee uur nieuwe groepen te verzamelen op de aangewezen punten. Op de voorgestelde lijsten en kaartjes staan drukke wegen als de A4 tussen Den Haag en Rotterdam, maar ook de ringweg rond Amsterdam, de A27 van Utrecht naar Gorinchem, de A2 tussen Nederweert en Eindhoven en de A28 tussen Groningen en Assen.

Het is nog wel de vraag hoe dit deel van de acties precies gaat uitpakken, want er is geen centrale organisatie door bekende actiegroepen en 'verzamelpunten en routes kunnen in de loop van de dag veranderen', schrijven de betrokkenen.