Een bestelbusje is zaterdagavond al rijdend in brand gevlogen op de Parallelweg in Den Haag. De brandweer werd gealarmeerd en wist het vuur onder controle te krijgen.

Het voertuig liep schade op aan de motor en deels in de cabine. Een nabij geparkeerde auto raakte ook beschadigd door de brand, aldus calamiteitensite Regio15. De bestuurder raakte niet gewond.