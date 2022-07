Een 39-jarige man is zaterdag zwaargewond geraakt, toen hij ’s nachts een vuilniszak wilde weggooien. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden voor de steekpartij aan de Erasmusweg in Den Haag.

Het slachtoffer liep tijdens het incident een steekwond in zijn borst op. Hulpdiensten hebben de man gereanimeerd, voordat hij naar het ziekenhuis is gebracht. Zover nu bekend wordt hij daar nog steeds behandeld.

Volgens een getuige verliet het slachtoffer rond 01.30 uur de woning om een vuilniszak weg te gooien. Een half uur later klopte hij zwaargewond aan bij de woning die hij even daarvoor verliet. Op de galerij zakte hij in elkaar.