Wie werk doet voor de gemeente Den Haag moet voortaan minimaal een bruto uurloon van 14 euro krijgen. Dat heeft de Haagse politiek afgesproken via een ruim aangenomen voorstel van de SP.

Mensen in gemeentedienst kunnen al rekenen op het genoemde uurloon, maar dat geldt niet voor extern ingehuurde medewerkers door Den Haag , zoals vuilophalers, brandweerlieden en personeel in de huishoudelijke hulp. Die ongelijkheid wordt nu weggenomen, zo zegt SP-raadslid Lesley Arp.

Volgens Den Haag kon het niet, maar gemeenten als Heerlen en Utrecht doen het gewoon, stelt Arp "Als gemeente moet je durven voorop te lopen. Het is heel fijn dat de gemeenteraad het nu regelt.''

Plan stadsbestuur

In de motie wordt de gemeente opgeroepen om in gesprek te gaan met Utrecht en Heerlen om te zien hoe dat hogere brutoloon voor de extern ingehuurden via aanbestedingen kan worden afgedwongen. Voor het einde van het jaar wil de politiek een plan van het stadsbestuur.

Beginnende medewerkers in de thuiszorg verdienen soms nog geen 12 euro bruto per uur. Dat geldt ook voor vuilophalers en brandweerlieden. "Dat is te weinig'', zegt Arp. "Met de recente koopkrachtdaling is het nog moeilijker geworden om rond te komen met minder dan 14 euro per uur."