Fans van het witte doek opgelet! Wie altijd al een rolletje heeft willen spelen in een film, kan zich nu aanmelden. Voor de nieuwe Nederlandse speelfilm Only You zoeken ze nog figuranten. Het liefdesverhaal met Egbert-Jan Weeber en Claire Bender in de hoofdrollen wordt opgenomen in Den Haag.

Voor de draaidag op maandag 11 juli zoekt Tom de Mol Productions, bekend van de films Zwaar Verliefd en Alles Is Zoals Het Zou Moeten Zijn, naar figuranten die voor kroegbezoeker willen spelen. Het is de bedoeling dat je lekker uit je dak gaat op de filmset. De opnames zijn tussen 09.00 en 20.00 uur. Wie mee wil doen krijgt een vergoeding van 50 euro. Aanmelden kan via deze website. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag