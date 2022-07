Op de Escamplaan in Den Haag zijn vrijdagmiddag meerdere voertuigen op elkaar gebotst waarbij ook gewonden zijn gevallen. Meerdere ambulance zijn nu ter plekke.

Eén van de wagens is op zijn kant terechtgekomen. Door het ongeval is het een flinke chaos op en rond de Escamplaan. De straat is afgesloten richting de Dedemsvaartweg vanuit het Westland.

De oorzaak van het forse ongeluk is nog niet duidelijk.