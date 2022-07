De PvdA, GroenLinks en de Haagse Stadspartij willen van 1 juli een vrije dag voor gemeenteambtenaren maken in Den Haag. Op deze dag wordt Keti Koti gevierd en herdacht, de afschaffing van slavernij in Nederland. De partijen willen op deze manier dat de gemeente en ambtenaren stil kunnen staan bij het Nederlandse slavernijverleden.

PvdA, GroenLinks en Haagse Stadspartij vragen in de Haagse gemeenteraad om meer aandacht voor Keti Koti, de herdenking van het Nederlandse slavernijverleden. De partijen willen dat de gemeente vanaf 2023 een jaarlijkse herdenking organiseert. Ook willen de partijen dat gemeenteambtenaren op 1 juli een dagje vrij kunnen nemen, als ze op een andere vrije dag doorwerken.

Janneke Holman, raadslid voor PvdA, vindt dat Ketikoti een belangrijke dag zou moeten zijn voor iedereen. "Het zou een ontzettend waardevolle stap zijn als we in Den Haag gaan kijken of 1 juli een vrije dag voor ambtenaren kan worden. Des te meer gezien de rol die onze stad als eeuwenlang bestuurlijk centrum gespeeld heeft in het koloniale- en slavernijverleden", zegt Holman.

De Haagse Stadspartij dient hier volgende week samen met de SP een motie over in bij de raad. "Dit is een onlosmakelijk deel van het verleden van Nederland én Den Haag. Den Haag heeft een belangrijke positie in het slavernijverleden en daarom vinden wij het ook belangrijk dat Den Haag hier als eerste gemeente stappen in zet", aldus Fatima Faïd, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij. De motie wordt gesteund door DENK.

Vele bruggen te ver

Ralf Sluis, raadslid voor Hart voor Den Haag, ziet echter niks in het plan. "Het staat iedereen vrij om een vrije dag op te nemen, maar om dat algemeen te maken gaat ons vele bruggen te ver."

Hoe de partijen willen dat de gemeente het herdenkt en viert is nog niet duidelijk. Los van een centrale viering willen de partijen ook kleinere herdenkingen steunen. Ze verwijzen naar de vieringen in Rotterdam, waar burgers worden opgeroepen om zelf met ideeën te komen subsidie aan te vragen.