De vrees voor harde windvlagen is nog niet helemaal verdwenen, maar de twee imposante woontorens van The Grace bij station Hollands Spoor mogen gebouwd worden van de Haagse politiek. Als de ontwikkelaar de kosten voor maatregelen tegen windhinder op zich neemt.

Na eerdere twijfel ging de gemeenteraad met ruime meerderheid akkoord met het plan dat een flinke bijdrage levert aan het terugdringen van de woningnood. In de torens komen liefst 1400 woningen, waarvan 423 in de sociale categorie en 282 middenhuur. Ook voorziet The Grace in skylounges, in een fietsenstalling met 2000 plekken,in een fietsenmaker en in een kapperszaak.

Bomen tegen wind

Om de wind geen vrij spel te geven, paste de ontwikkelaar zijn ontwerp al drastisch aan. Met de aanleg van bomen in de openbare ruimte, een extra hek bij de onderdoorgang van de spoorweg en met verbeteringen aan de nabijgelegen tramhalte moet de windoverlast verder worden teruggedrongen.

Die eerste twee maatregelen moet de projectontwikkelaar zelf betalen, oordeelde de Haagse politiek. Een voorstel om de bouwer ook op te laten draaien voor de aanleg van de bomen haalde het niet in de gemeenteraad.